Запись детей в первый класс в Удмуртии откроют с 25 марта
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«В этом году у нас количество будущих первоклассников только по предварительным подсчётам в Удмуртии немного меньше, чем в прошлом году, это 16,5 тыс. В Ижевске — 8650. Но это только предварительно», — сказала Болотникова.
Подать заявление можно через «Госуслуги», почту либо лично в образовательную организацию.
Кроме того, с 18 марта в регионе запустят горячую линию.
Ранее сообщалось, что школьники Выборгского района Ленинградской области завоевали призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады.