Запись детей в первый класс в Удмуртии откроют с 25 марта

Запись детей в первый класс в Удмуртии начнётся с 25 марта и пройдёт в два этапа, заявила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«В этом году у нас количество будущих первоклассников только по предварительным подсчётам в Удмуртии немного меньше, чем в прошлом году, это 16,5 тыс. В Ижевске — 8650. Но это только предварительно», — сказала Болотникова.

Подать заявление можно через «Госуслуги», почту либо лично в образовательную организацию.

Кроме того, с 18 марта в регионе запустят горячую линию.

Ранее сообщалось, что школьники Выборгского района Ленинградской области завоевали призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады.