Продажи квартир на первичном рынке в старой Москве выросли на 42% в 2023 году

На первичном рынке в старой Москве продажи квартир выросли на 42% по итогам 2023 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Основной спрос пришёлся на три формата квартир. Наибольшую долю (32,2%) занимают евродвушки, средняя площадь которых составляет 41,8 кв. м.

На евротрёшки средней площадью 65 кв. м приходится 21,8%, на студии площадью 24,2 кв. м — 20,4%.

Ранее доктор экономических наук профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько выразил мнение, что цены на квартиры в России к концу 2024 года могут снизиться на 10%.