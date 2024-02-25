Экономист Шедько дал прогноз по ценам на квартиры в России к концу 2024 года

Доктор экономических наук профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько выразил мнение, что цены на квартиры в России к концу 2024 года могут снизиться на 10%.

«Однако величина этого снижения будет существенно различаться в зависимости от региона и «возраста» жилья», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, лучшее время для покупки квартиры в ипотеку — момент, когда проценты по вкладам в банках больше, чем ставки по ипотечному кредиту.

«Целесообразность покупки квартиры с немедленным расчётом зависит от возможностей и потребностей покупателя. Если деньги для покупки в наличии, то не стоит ждать снижения цен, так как оно может быть незначительным или несущественным», — пояснил Шедько.

По его словам, если спешить с улучшением жилищных условий не нужно, то можно подождать с покупкой до конца 2024 года или до начала 2025 года, когда цены на жильё достигнут минимума.

Ранее ведущий юрист юридического департамента компании «ТСН Недвижимость» Елена Сунцова посоветовала при покупке вторичного жилья проверять семейное положение собственника.