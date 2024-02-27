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Профессор Пятаков: микроволновая печь не оказывает негативного влияния на здоровье

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Профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ, профессор РАН, доктор физико-математических наук Александр Пятаков заявил, что микроволновая печь не оказывает негативного влияния на здоровье.
Профессор Пятаков: микроволновая печь не оказывает негативного влияния на здоровье
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что электроприбор разогревает еду с помощью теплового воздействия микроволнового излучения частотой 2,45 ГГц на молекулы воды в пище.

Как отметил эксперт, если пользоваться микроволновкой по инструкции, то никакого вреда она не нанесёт.

«Еда из СВЧ-печи представляет не больше опасности, чем любое другое горячее блюдо. Здесь скорее стоит говорить о вкусовых качествах такой пищи. Она не сравнится с едой из духовки, а тем более с той, что часами томилась в русской печи», — добавил Пятаков.

Ранее доктор медицинских наук Алексей Эрлих предупредил, что умные часы и другие подобные устройства не помогут в диагностике мерцательной аритмии и других сердечных патологий.

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