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В Приморье благоустроят Крестовую и Орлиную сопки

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Крестовую и Орлиную сопки во Владивостоке превратят в новые общественные пространства.
В Приморье благоустроят Крестовую и Орлиную сопки
  • РИА Новости

Об этом сообщает zr.media со ссылкой на мэра Константина Шестакова.

Согласно архитектурно-градостроительным концепциям, на сопках создадут пешеходные дорожки, установят амфитеатры, навесы, смотровые площадки, арт-объекты, лестницы, освещение, озеленение и другие элементы благоустройства.

«Сопки во Владивостоке давно стали популярными местами, которые посещают как местные жители, так и туристы, чтобы насладиться красивыми видами нашего города», — сказал Шестаков.

Городской совет Владивостока поддержал данную инициативу.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае благоустроят 33 общественных территории в 2024 году.

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