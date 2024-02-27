В Приморье благоустроят Крестовую и Орлиную сопки

Крестовую и Орлиную сопки во Владивостоке превратят в новые общественные пространства.

Об этом сообщает zr.media со ссылкой на мэра Константина Шестакова.

Согласно архитектурно-градостроительным концепциям, на сопках создадут пешеходные дорожки, установят амфитеатры, навесы, смотровые площадки, арт-объекты, лестницы, освещение, озеленение и другие элементы благоустройства.

«Сопки во Владивостоке давно стали популярными местами, которые посещают как местные жители, так и туристы, чтобы насладиться красивыми видами нашего города», — сказал Шестаков.

Городской совет Владивостока поддержал данную инициативу.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае благоустроят 33 общественных территории в 2024 году.