В Приморье благоустроят Крестовую и Орлиную сопки
- РИА Новости
Об этом сообщает zr.media со ссылкой на мэра Константина Шестакова.
Согласно архитектурно-градостроительным концепциям, на сопках создадут пешеходные дорожки, установят амфитеатры, навесы, смотровые площадки, арт-объекты, лестницы, освещение, озеленение и другие элементы благоустройства.
«Сопки во Владивостоке давно стали популярными местами, которые посещают как местные жители, так и туристы, чтобы насладиться красивыми видами нашего города», — сказал Шестаков.
Городской совет Владивостока поддержал данную инициативу.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае благоустроят 33 общественных территории в 2024 году.