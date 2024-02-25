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В Ставропольском крае благоустроят 33 общественных территории в 2024 году

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В Ставропольском крае продолжаются работы по благоустройству общественных пространств. В 2024 году приведут в порядок 33 объекта.
В Ставропольском крае благоустроят 33 общественных территории в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

В частности, работа по благоустройству началась в Александровском, Будённовском, Георгиевском, Кировском, Левокумском, Новоселицком, Степновском, Труновском и Туркменском округах. Она проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Прошу всех, кто отвечает за проведение благоустройства, придерживаться сроков работ и следить за их качеством. Каждый новый объект должен радовать людей долгие годы», — сказал Владимиров.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии отремонтируют более 26 км дорог к спортобъектам.

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