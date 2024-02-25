В Ставропольском крае благоустроят 33 общественных территории в 2024 году
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
В частности, работа по благоустройству началась в Александровском, Будённовском, Георгиевском, Кировском, Левокумском, Новоселицком, Степновском, Труновском и Туркменском округах. Она проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
«Прошу всех, кто отвечает за проведение благоустройства, придерживаться сроков работ и следить за их качеством. Каждый новый объект должен радовать людей долгие годы», — сказал Владимиров.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии отремонтируют более 26 км дорог к спортобъектам.