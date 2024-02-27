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Психолог Вершинин: дети в большинстве случаев пытаются решить вопрос интернет-травли сами

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Социальный психолог, член гильдии маркетологов, автор подкаста «Уроки публичности» Михаил Вершинин заявил, что дети часто пытаются решить вопрос интернет-травли самостоятельно.
Психолог Вершинин: дети в большинстве случаев пытаются решить вопрос интернет-травли сами
  • Gettyimages.ru

«Дети в 70% случаев пытаются решать вопрос травли сами. Они редко обращаются к учителям и взрослым. Это проблема мировая. Но в России она специфична и тем, что цифровые компетенции родителей ниже, чем детей. Дети разбираются в приложениях лучше, чем родители, и они не являются для них авторитетом», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Как считает Вершинин, нужно чаще говорить с ребёнком о конфликтах и эмоциях, объяснять, как конфликт в интернете можно решить по-другому.

Кроме того, специалист советует просить помощи у ребёнка в объяснении работы соцсетей, чтобы понять его интересы и проблемные точки.

Ранее психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн дала рекомендации, как помочь ребёнку освоить точные науки.

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