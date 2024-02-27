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Юрист Соловьёв рассказал об использовании нейросети мошенниками

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Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил об использовании нейросетей мошенниками. По его словам, злоумышленники могут взломать аккаунты, получить доступ ко всем контактам и разослать сообщения, к примеру, с просьбой срочно выслать деньги, а с помощью ИИ они могут сгенерировать подтверждение от лица просящего.
Юрист Соловьёв рассказал об использовании нейросети мошенниками
  • Gettyimages.ru

«Это уже работает довольно давно. Уже на протяжении полугода различным сотрудникам государственных организаций, библиотек, компаний, фирм, казначейства действительно приходят в Telegram сообщения якобы от их либо друзей, либо руководителей», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, если у человека просят деньги, нужно удостовериться в правдивости звонка или диалога в других мессенджерах, а лучше с помощью личной встречи.

Как отметил Соловьёв, в таких ситуациях важно не спешить и перепроверять любые данные. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на манеру общения человека.

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