Юрист Соловьёв рассказал об использовании нейросети мошенниками
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«Это уже работает довольно давно. Уже на протяжении полугода различным сотрудникам государственных организаций, библиотек, компаний, фирм, казначейства действительно приходят в Telegram сообщения якобы от их либо друзей, либо руководителей», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».
По его словам, если у человека просят деньги, нужно удостовериться в правдивости звонка или диалога в других мессенджерах, а лучше с помощью личной встречи.
Как отметил Соловьёв, в таких ситуациях важно не спешить и перепроверять любые данные. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на манеру общения человека.
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