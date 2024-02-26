Адвокат Щербинин: автоподставщики пытаются застать врасплох после ДТП

Адвокат Александр Щербинин рассказал, что делать, если есть подозрение на работу мошенников после ДТП.

«Автоподставщики застают врасплох. Все торопятся, начинается суета. Самое главное — принять внутри себя мысль о том, что вы уже не попадёте вовремя туда, куда собирались. Нужно отменить все планы, не поддаваться общей спешке и взять паузу. А уже потом начинать действовать», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, желательно записывать все разговоры с предполагаемыми мошенниками. Также потребуется фото- и видеосъёмка ДТП с привязкой к местности. Если рядом были свидетели, то лучше взять номера их телефонов.

«Но записи с камер наблюдения близлежащих учреждений нужно запрашивать очень быстро, поскольку файлы на серверах могут храниться несколько дней, а то и часов», — отметил Щербинин.

При подозрении на мошенническую деятельность необходимо обращаться в полицию с заявлением о проверке.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области завели уголовное дело против двух подростков, которые забирали деньги у обманутых пенсионеров.