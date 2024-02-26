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Адвокат Щербинин: автоподставщики пытаются застать врасплох после ДТП

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Адвокат Александр Щербинин рассказал, что делать, если есть подозрение на работу мошенников после ДТП.
Адвокат Щербинин: автоподставщики пытаются застать врасплох после ДТП
  • РИА Новости

«Автоподставщики застают врасплох. Все торопятся, начинается суета. Самое главное — принять внутри себя мысль о том, что вы уже не попадёте вовремя туда, куда собирались. Нужно отменить все планы, не поддаваться общей спешке и взять паузу. А уже потом начинать действовать», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, желательно записывать все разговоры с предполагаемыми мошенниками. Также потребуется фото- и видеосъёмка ДТП с привязкой к местности. Если рядом были свидетели, то лучше взять номера их телефонов.

«Но записи с камер наблюдения близлежащих учреждений нужно запрашивать очень быстро, поскольку файлы на серверах могут храниться несколько дней, а то и часов», — отметил Щербинин.

При подозрении на мошенническую деятельность необходимо обращаться в полицию с заявлением о проверке.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области завели уголовное дело против двух подростков, которые забирали деньги у обманутых пенсионеров.

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