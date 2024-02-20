В Тюменской области завели дело против подростков, сотрудничавших с мошенниками

В Тюменской области завели уголовное дело против двух подростков, которые забирали деньги у обманутых пенсионеров.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«По версии следствия, 15 февраля жители посёлка Голышманово через мессенджер вступили в сговор с неустановленным лицом и согласились стать курьерами, забирающими деньги у пенсионеров, которых обманывали по схеме «ваш родственник попал в ДТП», — заявили в ведомстве.

Двое потерпевших отдали курьерам 500 тыс. рублей. Часть средств подростки оставили себе, остальное передали организатору, передаёт nashgorod.ru.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске задержали трёх подростков, которые подозреваются в нападениях на людей в торговом центре.