В Удмуртии 39 млрд рублей направят на модернизацию первичного звена в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
Отмечается, что за пять лет в регионе построили более 100 медучреждений — ФАПов, амбулаторий, поликлиник.
В 2023 году в районные больницы поставили 84 единицы медицинского оборудования, в том числе 15 единиц тяжёлой медтехники.
В текущем году на модернизацию отрасли выделят 39 млрд 416 млн рублей, что на 3 млрд 418 млн больше, чем в 2023 году.
Ранее «Радио 1» сообщало, что для больниц Московской области в 2024 году закупят 21 передвижной рентген-аппарат типа С-дуга, который используется при проведении операций.