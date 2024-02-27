RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии 39 млрд рублей направят на модернизацию первичного звена в 2024 году

Короткая ссылка
В Удмуртии в текущем году планируют возвести две амбулатории и пять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
В Удмуртии 39 млрд рублей направят на модернизацию первичного звена в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Отмечается, что за пять лет в регионе построили более 100 медучреждений — ФАПов, амбулаторий, поликлиник.

В 2023 году в районные больницы поставили 84 единицы медицинского оборудования, в том числе 15 единиц тяжёлой медтехники.

В текущем году на модернизацию отрасли выделят 39 млрд 416 млн рублей, что на 3 млрд 418 млн больше, чем в 2023 году.

Ранее «Радио 1» сообщало, что для больниц Московской области в 2024 году закупят 21 передвижной рентген-аппарат типа С-дуга, который используется при проведении операций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить