В Удмуртии 39 млрд рублей направят на модернизацию первичного звена в 2024 году

В Удмуртии в текущем году планируют возвести две амбулатории и пять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Отмечается, что за пять лет в регионе построили более 100 медучреждений — ФАПов, амбулаторий, поликлиник.

В 2023 году в районные больницы поставили 84 единицы медицинского оборудования, в том числе 15 единиц тяжёлой медтехники.

В текущем году на модернизацию отрасли выделят 39 млрд 416 млн рублей, что на 3 млрд 418 млн больше, чем в 2023 году.

Ранее «Радио 1» сообщало, что для больниц Московской области в 2024 году закупят 21 передвижной рентген-аппарат типа С-дуга, который используется при проведении операций.