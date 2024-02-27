Чемпионат «ИнноТех Омск 2024» пройдёт 2—3 марта
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru.
Программа предусматривает 18 очных соревновательных треков, в том числе региональный этап практического тура олимпиады школьников «Робофест» по направлению «Робокарусель».
Также запланированы соревнования роботов-манипуляторов, конкурсы по разработке мобильного приложения и созданию креативных роликов и мультфильмов.
Чемпионат проводится в рамках ИТ-марафона.
«Всего в течение года Минцифры Омской области вместе с вузами, ИТ-сообществами и бизнесом проведут 12 мероприятий, которые позволят развить навыки омских и не только омских школьников и студентов в кибербезопасности, ИИ, разработке ПО, робототехнике и управлении БПЛА», — заявил вице-губернатор, министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.
Ранее сообщалось, что начался отборочный этап олимпиады «Полярный круг» для школьников.