Чемпионат «ИнноТех Омск 2024» пройдёт 2—3 марта

Чемпионат робототехники и инноваций «ИнноТех Омск 2024» состоится 2—3 марта. Его участниками станут около 2000 детей из 600 команд. Они будут представлять Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую области и Красноярский край.

Об этом сообщает gorod55.ru.

Программа предусматривает 18 очных соревновательных треков, в том числе региональный этап практического тура олимпиады школьников «Робофест» по направлению «Робокарусель».

Также запланированы соревнования роботов-манипуляторов, конкурсы по разработке мобильного приложения и созданию креативных роликов и мультфильмов.

Чемпионат проводится в рамках ИТ-марафона.

«Всего в течение года Минцифры Омской области вместе с вузами, ИТ-сообществами и бизнесом проведут 12 мероприятий, которые позволят развить навыки омских и не только омских школьников и студентов в кибербезопасности, ИИ, разработке ПО, робототехнике и управлении БПЛА», — заявил вице-губернатор, министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

Ранее сообщалось, что начался отборочный этап олимпиады «Полярный круг» для школьников.