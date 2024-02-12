Начался отборочный этап олимпиады «Полярный круг» для школьников

Стартовал отборочный этап арктической олимпиады «Полярный круг» для учащихся 4—11 классов из России, Белоруссии и Узбекистана. Он будет проходить онлайн с 12 по 26 февраля.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на сайт правительства Ямало-Ненецкого АО.

В 2024 году к физике, математике и биологии добавились информатика, астрономия и химия.

Очные испытания состоятся 18—29 марта в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и Москве. Лауреаты получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Ранее сообщалось, что занятия проекта «Разговоры о важном» в школах Московской области посвятили первооткрывателям и их вкладу в науку.