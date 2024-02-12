Начался отборочный этап олимпиады «Полярный круг» для школьников
Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на сайт правительства Ямало-Ненецкого АО.
В 2024 году к физике, математике и биологии добавились информатика, астрономия и химия.
Очные испытания состоятся 18—29 марта в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и Москве. Лауреаты получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Ранее сообщалось, что занятия проекта «Разговоры о важном» в школах Московской области посвятили первооткрывателям и их вкладу в науку.