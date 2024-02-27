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Татарстан представит свой павильон на Всемирном фестивале молодёжи

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Республика Татарстан в числе пяти регионов России, которые получили разрешение на создание собственного павильона на Всемирном фестивале молодёжи.
Татарстан представит свой павильон на Всемирном фестивале молодёжи
  • РИА Новости

Помимо Казани отдельными павильонами будут представлены Москва, Белгород, Нижний Новгород и Ямало-Ненецкий автономный округ, пишет «Реальное время».

Министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков сообщил, что в павильоне Татарстана организуют различные мероприятия: мастер-классы, киновечера, встречи и др. Особое внимание будет уделено национальному празднику — Сабантую.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» (Сочи). В мероприятии примут участие 20 тыс. молодых лидеров из различных сфер.

Ранее в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о подготовке павильона для Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе».

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