Татарстан представит свой павильон на Всемирном фестивале молодёжи

Республика Татарстан в числе пяти регионов России, которые получили разрешение на создание собственного павильона на Всемирном фестивале молодёжи.

Помимо Казани отдельными павильонами будут представлены Москва, Белгород, Нижний Новгород и Ямало-Ненецкий автономный округ, пишет «Реальное время».

Министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков сообщил, что в павильоне Татарстана организуют различные мероприятия: мастер-классы, киновечера, встречи и др. Особое внимание будет уделено национальному празднику — Сабантую.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» (Сочи). В мероприятии примут участие 20 тыс. молодых лидеров из различных сфер.

Ранее в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о подготовке павильона для Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе».