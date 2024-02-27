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В ЯНАО рассказали о подготовке павильона для Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи

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В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о подготовке павильона для Всемирного фестиваля молодёжи, который состоится 1 — 7 марта в «Сириусе» (Сочи).

Об этом сообщает URA.RU.

«Ямал — один из пяти регионов, который будет удивлять гостей целым павильоном интересностей. Чумы внутри поставлены, в одном будут проводить крутые мастер-классы, а во втором — потчевать гостей. Экраны и аудиосистема готовы — будет красиво и шумно, гостей со всего мира будет озарять северное сияние», — заявили в пресс-службе.

Работа над декорациями подходит к завершающей стадии.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что темой урока «Разговоры о важном» стал Всемирный фестиваль молодёжи.

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