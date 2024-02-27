В нижегородских школах искусств обучаются порядка 41 500 детей
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Нижегородстат.
Отмечается, что по предпрофессиональным программам обучаются 64,4% учеников.
В лидерах музыкальных направлений: фортепиано, народные инструменты, хоровое пение, духовые и ударные инструменты, струнные инструменты.
Преподавательский и административный состав насчитывает 4,4 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в школах Ставропольского края открыто 273 «Точки роста», в которых занимаются более 70 тыс. детей.