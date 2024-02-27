Песков: Путин продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию
«Президент продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию, которое состоится в полдень 29 февраля. Сегодня и завтра никаких публичных мероприятий у президента не запланировано, именно идёт напряжённая работа по подготовке», — сказал он.
Ранее в Кремле заявили, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля.
По словам Путина, послание Федеральному собранию будет постановкой задач на шесть лет.