Песков: Путин продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию.

«Президент продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию, которое состоится в полдень 29 февраля. Сегодня и завтра никаких публичных мероприятий у президента не запланировано, именно идёт напряжённая работа по подготовке», — сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля.

По словам Путина, послание Федеральному собранию будет постановкой задач на шесть лет.