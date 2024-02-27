Суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии за сожжение Корана

Суд в Грозном приговорил сжёгшего Коран Никиту Журавеля к 3,5 года колонии общего режима. Молодой человек ранее в ходе заседания суда заявил о частичном признании своей вины.

«Окончательно назначено наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — огласил решение судья Руслан Дандаев, слова которого приводит ТАСС.

20 мая 2023 года следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру. В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

Следственный комитет передал дело в следственное управление СК по Чечне.