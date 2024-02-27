Из AppStore пропали приложения НСПК «СБПэй» и «Привет!»
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Сейчас приложения не появляются в списке доступных к скачиванию, пишет РИА Новости, однако они доступны к скачиванию в Google Play.
Агентство напоминает, что НСПК подпала под санкции США на прошлой неделе.
Также из AppStore пропали приложения «Авангарда», Модульбанка, Датабанка и «Международного финансового клуба».
Кроме того, из магазинов AppStore и Google Play пропало мобильное приложение «Автодора», которое можно было использовать для оплаты проезда по платным трассам.
Вместе с этим ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн, что составляет примерно треть аудитории Рунета.