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Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн

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Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн, что составляет примерно треть аудитории Рунета. Об этом сообщает пресс-служба VK.
Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн
  • Gettyimages.ru
  • © MoMo Productions

По данным Mediascope, в январе 2024 года продукт стал лидером среди российских и зарубежных магазинов приложений, уступая только Google Play.

Согласно исследованию Mediascope, аудиторные показатели вендорских сторов выглядят следующим образом: месячная аудитория за январь 2024-го Xiaomi Mi Store составила 23 млн, Samsung Galaxy Store — 21,3 млн, Huawei AppGallery — 12,3 млн.

RuStore активно расширяет присутствие на новых устройствах — сейчас магазин приложений доступен на ридерах, в медиацентрах, телевизорах, на планшетах. В этом году ожидается, что RuStore станет основным магазином приложений для ОС «Аврора».

Ранее сообщалось, что «VK Знакомства» запустили мобильное приложение в Белоруссии.

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