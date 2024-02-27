Власти: иск по энергетической блокаде Крыма подадут к трём ответчикам на Украине

Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов рассказал, что иски за нанесённый бюджету Крыма ущерб из-за энергетической блокады полуострова подадут в суд к трём ответчикам на Украине.

Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Там у нас будет три ответчика — это кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и «Укрэнерго», — уточнил Трофимов.

Он также рассказал, что сумма нанесённого Украиной ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова превысила 3 трлн рублей.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Крыму начали подсчитывать ущерб бюджету республики из-за энергетической блокады Украины.