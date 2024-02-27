Власти: иск по энергетической блокаде Крыма подадут к трём ответчикам на Украине
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Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
«Там у нас будет три ответчика — это кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и «Укрэнерго», — уточнил Трофимов.
Он также рассказал, что сумма нанесённого Украиной ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова превысила 3 трлн рублей.
В ноябре прошлого года сообщалось, что в Крыму начали подсчитывать ущерб бюджету республики из-за энергетической блокады Украины.