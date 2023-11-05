В Крыму начали подсчёт ущерба бюджету республики из-за энергоблокады Украины

В Крыму начали подсчитывать ущерб, нанесённый бюджету региона из-за украинской энергоблокады, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Сумма заявленных потерь по энергоблокаде больше, чем по водной блокаде. Это понятно и логично. У киевского режима была задача вообще энергетически положить полуостров, создав невероятного уровня экологическую катастрофу», — сказал он РИА Новости.

По словам Константинова, сначала будет подан иск по ущербу бюджету республики, а последующие — по юридическим и физлицам.

Ранее стало известно, что суд удовлетворил иск о водной блокаде Крыма на 152,6 млрд рублей.