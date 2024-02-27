Власти: ущерб бюджету от энергетической блокады Крыма превысил 3 трлн рублей
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Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«3 трлн 156 млрд 605 млн рублей — предварительные расчёты показывают нанесённый ущерб всей бюджетной системе», — сказал собеседник агентства.
Трофимов добавил, что эти данные рабочая группа передаст представителю правового управления Совета министров Крыма для дальнейшей подготовки искового заявления.
В ноябре прошлого года сообщалось, что в Крыму начали подсчитывать ущерб бюджету республики из-за энергетической блокады Украины.