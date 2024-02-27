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Власти: ущерб бюджету от энергетической блокады Крыма превысил 3 трлн рублей

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Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов рассказал, что сумма нанесённого Украиной ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова превысила 3 трлн рублей.
Власти: ущерб бюджету от энергетической блокады Крыма превысил 3 трлн рублей
  • © РИА Новости / Макс Ветров

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«3 трлн 156 млрд 605 млн рублей — предварительные расчёты показывают нанесённый ущерб всей бюджетной системе», — сказал собеседник агентства.

Трофимов добавил, что эти данные рабочая группа передаст представителю правового управления Совета министров Крыма для дальнейшей подготовки искового заявления.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Крыму начали подсчитывать ущерб бюджету республики из-за энергетической блокады Украины.

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