Прокурор просит приговорить актёра Канахина к пожизненному по делу о госизмене

Гособвинение требует приговорить к пожизненному заключению актёра Кирилла Канахина, который совершил нападение на Брянскую и Белгородскую области в составе запрещённой в России и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус».

Эту информацию подтвердили RT в пресс-службе 2-ого Западного окружного военного суда.

«Да. Из которых первые пять лет в тюрьме, остальное — в колонии особого режима. Сегодня будет приговор», — сказали в суде.

В начале февраля прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Канахина. Его будут судить по статье о государственной измене.

В конце марта 2023 года МВД России объявило в розыск Канахина. Он также включён Росфинмониторингом в перечень физлиц, в отношении которых есть сведения о причастности к терроризму.