Прокурор просит приговорить актёра Канахина к пожизненному по делу о госизмене
- РИА Новости
Эту информацию подтвердили RT в пресс-службе 2-ого Западного окружного военного суда.
«Да. Из которых первые пять лет в тюрьме, остальное — в колонии особого режима. Сегодня будет приговор», — сказали в суде.
В начале февраля прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Канахина. Его будут судить по статье о государственной измене.
В конце марта 2023 года МВД России объявило в розыск Канахина. Он также включён Росфинмониторингом в перечень физлиц, в отношении которых есть сведения о причастности к терроризму.