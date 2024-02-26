Специалист Евсеева назвала дисциплину важным фактором при подготовке к ЕГЭ

Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева рассказала, как сдать ЕГЭ на максимальное количество баллов.

«Первое — это, конечно, знание предмета. Нужно знать все темы, которые представлены в кодификаторе. Без этого получить высокий балл будет невозможно. Но предмет необходимо не просто зазубрить. Помимо тестовой части, в ЕГЭ есть и задания с развёрнутым ответом, где нужно применить знания и продемонстрировать понимание предмета», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, при подготовке важно уделять внимание дисциплине и понимать, что высокий результат потребует больших стараний.

«И, конечно, мало просто прочитать теорию. Необходимо, чтобы она отложилась в долговременную память. Для этого при изучении материала стоит использовать разные способы запоминания: смотреть тематические видео, придумывать мнемотехники и использовать примеры из жизни», — посоветовала Евсеева.

Она также рекомендовала проходить контрольные точки по ходу подготовки, чтобы точно понимать, где знания лучше подтянуть.

«Последняя составляющая — это работа со стрессом», — добавила эксперт.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что около 700 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году.