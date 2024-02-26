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Врач Азаров перечислил группы риска по тугоухости

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Заведующий лор-отделением больницы №52 города Москвы Павел Азаров рассказал о группах риска по тугоухости.

«Это все люди, чья профессия связана с производственным шумом», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, заболевание молодеет, так как в жизнь пришли различные гаджеты, прежде всего наушники.

«У человека есть очень высокие компенсаторные возможности, но они не безграничны. Если мы будем перенапрягать свой слуховой анализатор, он повредится», — пояснил эксперт.

Как отметил Азаров, снижение слуха может развиваться постепенно, а может произойти резко.

«Если это острая нейросенсорная тугоухость, то это абсолютное показание для обследования и госпитализации», — добавил он.

Ранее руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» заявил, что инсульт «молодеет».

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