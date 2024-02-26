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Специалист Пименов рассказал о преимуществах работы во время учёбы в вузе

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Директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал, какие могут быть преимущества работы во время учёбы в вузе.
Специалист Пименов рассказал о преимуществах работы во время учёбы в вузе
  • РИА Новости

В беседе с RuNews24 он отметил, что это может оказать положительное влияние на успеваемость, а также позволить применить полученные знания на практике.

Кроме того, некоторые студенты остаются после окончания учёбы на том же месте, где работали, и получают повышение, когда получают официальное подтверждение наличия профильного образования.

«Желательно выбирать работу, которая связана с профильным образованием. Если расписание пар позволяет сочетать работу с учёбой, то такое сочетание будет усиливать компетенции. Конечно, работа и учёба — это двойная нагрузка, которая не всегда даётся легко», — пояснил Пименов.

Как добавил эксперт, иногда студенты выбирают более простой вариант, к примеру, дистанционную или проектную работу.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала в беседе с RT о том, что предложено уточнить условия для получения статуса «молодой специалист», а также ввести понятие «молодой работник».

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