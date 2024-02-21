Стенякина рассказала о новых условиях для получения статуса «молодой специалист»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала в беседе с RT о том, что предложено уточнить условия для получения статуса «молодой специалист», а также ввести понятие «молодой работник».

«Вся эта история родилась в Ростовской области на встрече с работающей молодёжью, где ребята из одной крупной компании пожаловались нам на то, что они не могут воспользоваться мерами поддержки, которые предоставляет эта компания... Они работают по специальности после высшего учебного заведения, но, будучи студентами, официально тоже работали. И получается, что они уже не молодые специалисты», — объяснила парламентарий.

По её словам, на данный момент, согласно закону, молодой специалист — это молодой человек, который получил образование по основным образовательным программам и трудоустроен по специальности впервые.

«То есть если у него есть трудовой опыт, если у него есть официальный стаж работы, то он уже не молодой специалист и, соответственно, мерами поддержки он пользоваться не может. Молодым специалистом у нас будет считаться молодой человек, который устраивается по специальности, его предыдущий опыт работы не учитывается», — подчеркнула собеседница RT.

При этом она отметила, что есть молодые люди, которые идут работать без образования, а есть те, кто устраивается не по специальности.

«Мехмат Южного федерального университета, например, готовит прекрасных специалистов, которые работают не математиками, а аналитиками в крупных финансовых компаниях, в банках в том числе, они же тоже работают не по специальности. Вот поэтому для таких ребят мы предлагаем ввести термин «молодой работник», то есть те, кто устраиваются на работу, не получив образования, либо кто работает не по специальности. Они могут, работая на одном месте не менее трёх лет, точно так же пользоваться мерами поддержки», — рассказала депутат.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов является комитетом-соисполнителем, добавила Стенякина.

«Мы рассматриваем этот документ первыми. Сегодня все коллеги от всех фракций единогласно поддержали данные изменения. Теперь должен это рассмотреть комитет по молодёжной политике, и уже дальше — первое слушание на заседании Государственной думы», — заключила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать государственный механизм поиска и привлечения в национальную экономику молодых специалистов из зарубежных стран.