В ГД призвали создать нацпроект по привлечению молодых иностранных специалистов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать государственный механизм поиска и привлечения в национальную экономику молодых специалистов из зарубежных стран. Копия письма на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть у RT.

В обращении законодатель отметил, что многие иностранные государства, желающие поддерживать динамичное развитие своих национальных экономик, в том числе высокотехнологичных секторов и оборонно-промышленного комплекса, активно используют селекционные механизмы по поиску и привлечению перспективной молодёжи из других стран.

С этой целью, как он уточнил, создаются многочисленные государственные программы, аффилированные с правительствами международные некоммерческие организации, используются системы грантов и других финансовых стимулов.

Аналогичные механизмы в условиях промышленного бума и необходимости поиска многочисленных высококвалифицированных кадров в 30-х годах прошлого века использовал и Советский Союз, привлекая в страну тысячи молодых специалистов, в первую очередь инженеров, напомнил парламентарий.

Современная Россия в условиях внешнего негативного воздействия западных стран обязана делать всё необходимое для сохранения собственного научно-интеллектуального потенциала, создавать условия комфортной жизни и труда для отечественных молодых специалистов, подчеркнул Сухарев.

В то же время нельзя игнорировать и возможности привлечения иностранных специалистов, чей опыт и знания, интеллектуальные возможности представляют значительный интерес для российской науки и экономики, добавил депутат.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности создания национального проекта по поиску и селекции перспективной иностранной молодёжи, формированию механизмов, стимулирующих данную молодёжь к переезду в Российскую Федерацию для дальнейшего обучения и ведения трудовой деятельности», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили ввести налоговые льготы для граждан, имеющих стаж работы на оборонных предприятиях не менее 15 лет.