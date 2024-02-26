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Путин подписал закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на кредиты и займы.
Путин подписал закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов
  • РИА Новости

Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Совфед одобрил данный закон 21 февраля.

Уточняется, что запрет не распространяется на получение ипотеки, автокредитов, а также образовательных кредитов.

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