Темой урока «Разговоры о важном» стал Всемирный фестиваль молодёжи

Темой урока «Разговоры о важном» в понедельник, 26 февраля, стал Всемирный фестиваль молодёжи.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Фестиваль будет проходить 1—7 марта на федеральной территории Сириус. Он объединит 20 тыс. человек.

Участникам цикла встреч «Разговоры о важном» рассказали о целях проведения фестиваля, об истории его создания и проведения в России, а также о программе и форматах его проведения.

Кроме того, школьники и студенты познакомились с талисманом фестиваля — Чебурашкой.

Ранее сообщалось, что Герой России капитан Андрей Соловьёв, участник спецоперации с 24 февраля 2022 года, принял участие в уроке «Разговоры о важном», посвящённом Дню защитника Отечества.