В России урок «Разговоры о важном» посвятили Дню защитника Отечества
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Об этом пишет газета «Взгляд».
В рамках занятия школьники и студенты страны поговорили о роли вооружённых сил в сохранении мира, узнали о музеях вооружённых сил и задали вопросы капитану Соловьёву.
Особое внимание в ходе занятий уделили всероссийской акции «Письмо солдату».
Ранее НСН сообщала, что в Москве с февраля запустили программу предпрофессионального образования для учеников десятых предпрофильных классов школ. До мая учащиеся будут проходить обучение в городских колледжах.