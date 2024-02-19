В России урок «Разговоры о важном» посвятили Дню защитника Отечества

Герой России капитан Андрей Соловьёв, участник спецоперации с 24 февраля 2022 года, принял участие в уроке «Разговоры о важном», посвящённом Дню защитника Отечества.

Об этом пишет газета «Взгляд».

В рамках занятия школьники и студенты страны поговорили о роли вооружённых сил в сохранении мира, узнали о музеях вооружённых сил и задали вопросы капитану Соловьёву.

Особое внимание в ходе занятий уделили всероссийской акции «Письмо солдату».

Ранее НСН сообщала, что в Москве с февраля запустили программу предпрофессионального образования для учеников десятых предпрофильных классов школ. До мая учащиеся будут проходить обучение в городских колледжах.