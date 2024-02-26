Тестовое голосование перед выборами президента пройдёт в Москве 2 марта

В Москве 2 марта пройдёт тестовое голосование перед выборами президента России.

Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

«Горожанам предложат ответить на вопрос: «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?» — отмечается в сообщении.

Голосование пройдёт 2 марта с 08:00 до 14:00.

Регистрироваться заранее не требуется. Тестирование будет организовано на участках и онлайн на странице elec.mos.ru.

Горожане познакомятся с особенностями электронного голосования, а разработчики проверят корректность работы всех систем.

Для участия в тестировании потребуется постоянная регистрация в столице и возраст старше 18 лет. Тем, кто захочет сделать это на портале mos.ru, также понадобится полная учётная запись. Проверить доступные способы голосования (онлайн или с помощью электронных терминалов) можно с помощью специального сервиса в личном кабинете.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России 2024 года подали более 3 млн избирателей.

По данным Минцифры России, ДЭГ будет доступно жителям 28 российских регионов.

9 февраля ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.