ЦИК России утвердила текст бюллетеня для голосования на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.

Бюллетень будет включать четырёх кандидатов, в том числе выдвиженца от партии «Новые люди» Владислава Даванкова, действующего президента, самовыдвиженца Владимира Путина, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова.

8 февраля ЦИК отказала в регистрации на президентских выборах четырём кандидатам: Сергею Малинковичу, Борису Надеждину, Анатолию Баташеву и Раде Русских.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России подали 1,58 млн избирателей.