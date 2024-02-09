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ЦИК России утвердила текст бюллетеня для голосования на президентских выборах

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Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.
ЦИК России утвердила текст бюллетеня для голосования на президентских выборах
  • РИА Новости

Бюллетень будет включать четырёх кандидатов, в том числе выдвиженца от партии «Новые люди» Владислава Даванкова, действующего президента, самовыдвиженца Владимира Путина, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова.

8 февраля ЦИК отказала в регистрации на президентских выборах четырём кандидатам: Сергею Малинковичу, Борису Надеждину, Анатолию Баташеву и Раде Русских. 

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России подали 1,58 млн избирателей.

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