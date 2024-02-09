Памфилова: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 1,58 млн избирателей
- РИА Новости
Об этом Памфилова сказала в ходе заседания ЦИК.
«Число поданных заявлений на голосование по месту нахождения посредством нашего «Мобильного избирателя» и на дистанционное электронное голосование уже превысило 2 млн, то есть 2 млн 75 тыс., 495 тыс. — это подано для голосования по месту нахождения во время выборов, и 1 млн 580 тыс. — на дистанционное электронное голосование», — отметила она.
Ранее Элла Памфилова заявила, что ЦИК уже к 7 февраля может завершить проверку подписей и принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам.