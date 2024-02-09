Памфилова: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 1,58 млн избирателей

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России подали 1,58 млн избирателей.

Об этом Памфилова сказала в ходе заседания ЦИК.

«Число поданных заявлений на голосование по месту нахождения посредством нашего «Мобильного избирателя» и на дистанционное электронное голосование уже превысило 2 млн, то есть 2 млн 75 тыс., 495 тыс. — это подано для голосования по месту нахождения во время выборов, и 1 млн 580 тыс. — на дистанционное электронное голосование», — отметила она.

Ранее Элла Памфилова заявила, что ЦИК уже к 7 февраля может завершить проверку подписей и принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам.