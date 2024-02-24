Заявки на участие в ДЭГ на выборах президента России подали более 3 млн человек
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Минцифры России.
«Этим сервисом «Госуслуг» воспользовались уже более 3 млн человек», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, ДЭГ будет доступно жителям 28 российских регионов.
21 февраля председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ на президентских выборах в России подали уже 2,75 млн человек.
9 февраля ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.