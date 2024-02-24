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Заявки на участие в ДЭГ на выборах президента России подали более 3 млн человек

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Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России 2024 года подали более 3 млн избирателей.
Заявки на участие в ДЭГ на выборах президента России подали более 3 млн человек
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Минцифры России.

«Этим сервисом «Госуслуг» воспользовались уже более 3 млн человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДЭГ будет доступно жителям 28 российских регионов. 

21 февраля председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ на президентских выборах в России подали уже 2,75 млн человек.

9 февраля ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.

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