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Памфилова: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 2,75 млн избирателей

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на президентских выборах в России подали уже 2,75 млн человек.
Памфилова: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 2,75 млн избирателей
  • РИА Новости

Об этом Памфилова рассказала в ходе заседания комиссии.

По её словам, к настоящему моменту избиратели подали почти 4 млн заявлений на участие в выборах.

«Избиратели 28 субъектов России, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, подали уже 2,75 млн заявлений», — сказала она.

Кроме того, Памфилова сообщила, что более 1,25 млн заявлений подано гражданами, которые в дни голосования решили воспользоваться технологией «Мобильный избиратель».

9 февраля ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.

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