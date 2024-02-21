Памфилова: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 2,75 млн избирателей

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на президентских выборах в России подали уже 2,75 млн человек.

Об этом Памфилова рассказала в ходе заседания комиссии.

По её словам, к настоящему моменту избиратели подали почти 4 млн заявлений на участие в выборах.

«Избиратели 28 субъектов России, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, подали уже 2,75 млн заявлений», — сказала она.

Кроме того, Памфилова сообщила, что более 1,25 млн заявлений подано гражданами, которые в дни голосования решили воспользоваться технологией «Мобильный избиратель».

9 февраля ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.