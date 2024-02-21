Памфилова: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 2,75 млн избирателей
- РИА Новости
Об этом Памфилова рассказала в ходе заседания комиссии.
По её словам, к настоящему моменту избиратели подали почти 4 млн заявлений на участие в выборах.
«Избиратели 28 субъектов России, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, подали уже 2,75 млн заявлений», — сказала она.
Кроме того, Памфилова сообщила, что более 1,25 млн заявлений подано гражданами, которые в дни голосования решили воспользоваться технологией «Мобильный избиратель».
9 февраля ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.