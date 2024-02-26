Большинство российских туристов путешествовали внутри страны в зимний сезон
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Самыми популярными городами названы Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Также спросом пользовались поездки в Казань, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Калининград, Новосибирск и Ростов-на-Дону.
Наиболее востребованным зарубежным городом для зимних путешествий стал Стамбул. Далее следуют Дубай и Бангкок.
Ранее генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в беседе с НСН выразил мнение, что в России восстанавливается сфера бизнес-туризма.