Большинство российских туристов путешествовали внутри страны в зимний сезон

Согласно новому исследованию, большинство российских туристов (75,5%) путешествовали внутри страны в зимний сезон. Доля таких поездок выросла на 7% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Самыми популярными городами названы Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Также спросом пользовались поездки в Казань, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Калининград, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Наиболее востребованным зарубежным городом для зимних путешествий стал Стамбул. Далее следуют Дубай и Бангкок.

Ранее генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в беседе с НСН выразил мнение, что в России восстанавливается сфера бизнес-туризма.