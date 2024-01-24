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Специалист Кривошеев заявил о восстановлении бизнес-туризма в России

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Генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев выразил мнение, что в России восстанавливается сфера бизнес-туризма.
Специалист Кривошеев заявил о восстановлении бизнес-туризма в России
  • Gettyimages.ru

«В 2023 году общий объём командирования восстановился. По прогнозам, 2023 год закроется на отметке в 500 млрд рублей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, геополитика внесла свои коррективы и почти все участники рынка сфокусированы на отечественном рынке.

«Почти 90% командировок проходит именно по России», — добавил Кривошеев.

Ранее сообщалось, что в России составили рейтинг самых привлекательных для путешествий регионов России по итогам 2023 года.

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