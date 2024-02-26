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Кардиолог Фомичёва призвала людей с гипертонией не заниматься самолечением

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Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичёва назвала невыполнение рекомендаций врача самой главной ошибкой пациентов с гипертонией.
Кардиолог Фомичёва призвала людей с гипертонией не заниматься самолечением
  • Gettyimages.ru

«Нерегулярный приём препаратов от давления, только когда оно повышается — это неверно. Гипотензивную терапию необходимо принимать ежедневно, по схеме, назначенной врачом, даже если утром, казалось бы, нормальное артериальное давление. Плановую терапию необходимо проводить регулярно», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Фомичёва, не стоит самостоятельно уменьшать дозировку лекарств, поскольку на низких дозах не будет нужного эффекта.

«Если целевые уровни АД не достигнуты быстро, не стоит сразу бросать терапию — скорее всего, прошло недостаточно времени для накопления препарата в организме, необходимо подождать минимум две-три недели», — пояснила врач.

По её словам, препараты короткого действия для быстрого снижения высокого давления не являются препаратами первой линии и не должны применяться в качестве постоянной терапии.

Ранее руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» заявил, что инсульт «молодеет».

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