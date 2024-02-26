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Лимит по программе IT-ипотеки планируется увеличить до 700 млрд рублей

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Общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки планируется увеличить ещё на 200 млрд рублей — до 700 млрд рублей.
Лимит по программе IT-ипотеки планируется увеличить до 700 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Сейчас он составляет 500 млрд рублей, что уже позволяет получить эту меру поддержки 50 тыс. ИТ-специалистов. Благодаря увеличению общего лимита получится дополнительно поддержать не менее 15 тыс. айтишников», — заявили в Минцифры.

Ранее были расширены возрастные рамки и снижен необходимый уровень дохода, для сотрудников младше 35 лет требования к зарплате отменили полностью.

В середине февраля председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов заявил, что IT-специалисты региона оформили около четырёх тыс. договоров на льготную ипотеку общей суммой около 35 млрд рублей.

Льготная ипотека предполагает ставку до 5%, а минимальный первоначальный взнос — от 20%.

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