Лимит по программе IT-ипотеки планируется увеличить до 700 млрд рублей

Общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки планируется увеличить ещё на 200 млрд рублей — до 700 млрд рублей.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Сейчас он составляет 500 млрд рублей, что уже позволяет получить эту меру поддержки 50 тыс. ИТ-специалистов. Благодаря увеличению общего лимита получится дополнительно поддержать не менее 15 тыс. айтишников», — заявили в Минцифры.

Ранее были расширены возрастные рамки и снижен необходимый уровень дохода, для сотрудников младше 35 лет требования к зарплате отменили полностью.

В середине февраля председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов заявил, что IT-специалисты региона оформили около четырёх тыс. договоров на льготную ипотеку общей суммой около 35 млрд рублей.

Льготная ипотека предполагает ставку до 5%, а минимальный первоначальный взнос — от 20%.