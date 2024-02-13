Договоры о льготной ипотеке заключили четыре тысячи IT-специалистов Подмосковья
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Когда специалисты чувствуют себя комфортно и имеют возможность приобрести жильё, они с большей вероятностью останутся в регионе и будут работать в местных компаниях», — сказал Брынцалов.
Участвовать в программе могут граждане России до 50 лет, работающие в компании в сфере информационных технологий и аккредитованной Минцифры России.
Льготная ипотека предполагает ставку до 5%, а минимальный первоначальный взнос — от 20%.
Ранее сообщалось, что правительство России планирует пролонгировать действие льготной семейной ипотеки после 1 июля 2024 года.