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Договоры о льготной ипотеке заключили четыре тысячи IT-специалистов Подмосковья

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Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов заявил, что IT-специалисты региона оформили около четырёх тыс. договоров на льготную ипотеку общей суммой около 35 млрд рублей.
Договоры о льготной ипотеке заключили четыре тысячи IT-специалистов Подмосковья
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Когда специалисты чувствуют себя комфортно и имеют возможность приобрести жильё, они с большей вероятностью останутся в регионе и будут работать в местных компаниях», — сказал Брынцалов.

Участвовать в программе могут граждане России до 50 лет, работающие в компании в сфере информационных технологий и аккредитованной Минцифры России.

Льготная ипотека предполагает ставку до 5%, а минимальный первоначальный взнос — от 20%.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует пролонгировать действие льготной семейной ипотеки после 1 июля 2024 года.

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