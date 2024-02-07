RT в Telegram
Подпишись

Голикова сообщила о планах кабмина продлить семейную ипотеку после 1 июля

Короткая ссылка
Правительство России планирует пролонгировать действие льготной семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Информацию об этом представила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова сообщила о планах кабмина продлить семейную ипотеку после 1 июля
  • РИА Новости

Выступая на пленарной сессии форума национальных достижений, Голикова отметила, что жилищные программы, такие как «Семейная ипотека» и выплата в 450 тыс. рублей, оказались самыми востребованными.

«Поэтому главой государства на встрече с семьями в день открытия Года семьи было принято решение о продлении этих программ. Правительство сейчас готовит соответствующие документы по продлению этих инструментов», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Ранее о необходимости продлить программу льготной семейной ипотеки под 6% заявил президент России Владимир Путин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить