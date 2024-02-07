Голикова сообщила о планах кабмина продлить семейную ипотеку после 1 июля

Правительство России планирует пролонгировать действие льготной семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Информацию об этом представила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Выступая на пленарной сессии форума национальных достижений, Голикова отметила, что жилищные программы, такие как «Семейная ипотека» и выплата в 450 тыс. рублей, оказались самыми востребованными.

«Поэтому главой государства на встрече с семьями в день открытия Года семьи было принято решение о продлении этих программ. Правительство сейчас готовит соответствующие документы по продлению этих инструментов», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Ранее о необходимости продлить программу льготной семейной ипотеки под 6% заявил президент России Владимир Путин.