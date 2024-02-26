Спрос на тонометры в России вырос на 29% в 2023 году

Спрос на тонометры в России увеличился в 2023 году на 29%. Онлайн продано 2,2 млн приборов. Объём продаж оценивается в 3 млрд рублей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

В розницу аппаратов продали почти на 12 млрд рублей, что на миллиард больше, чем годом ранее.

«Лидируют Северный Кавказ и Дальний Восток. Там продажи выросли на 6,6% и 6,7% соответственно», — заявил директор по развитию компании Николай Беспалов.

Основной рост спроса на приборы он связал с онлайн-сегментом.

Ранее руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» заявил, что инсульт «молодеет».