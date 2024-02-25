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Психолог Поднебесных заявила о важности правильного подхода к обучению детей

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Педагог-психолог Елена Поднебесных заявила, что важную роль в обучении детей играет правильный подход.
Психолог Поднебесных заявила о важности правильного подхода к обучению детей
  • Gettyimages.ru
  • © Neyya

«Есть такой маркер готовности к школьному обучению — умеет ли ребёнок действовать по инструкции взрослого. С другой стороны, взрослый же может дать эту инструкцию иначе. Он может тоже присесть на корточки, в игровой форме дать ей эту инструкцию. Вызвать у ребёнка интерес к этому», — цитирует эксперта радио «Комсомольская правда».

По словам Поднебесных, детей с 3D-мышлением, с ослабленной саморегуляцией поведения становится больше, но у них масса других достоинств, за которые можно ухватиться.

Ранее автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский назвал сепарацию естественным и необходимым этапом развития ребёнка.

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