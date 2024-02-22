Психолог Самбурский назвал сепарацию ребёнка необходимым этапом в его жизни

Автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский назвал сепарацию естественным и необходимым этапом развития ребёнка.

«Ребёнок формируется как самостоятельная личность, с выраженной идентичностью, которая способна на автономные поступки и жизнь. Сепарация состоит из четырёх стадий: отделение, протест, возвращение, консолидация», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, каждая стадия сопровождается разными эмоциями и приводит к различным конфликтам и кризисам. Все они требуют поддержки и понимания со стороны родителей.

Чрезмерная опека и контроль создают препятствия для ребёнка на пути во взрослую жизнь, лишают свободы выбора, возможности научиться преодолевать трудности.

«Основой спокойствия станут доверительные и гармоничные отношения. Учитесь слушать и понимать детей, в каком бы кризисе они ни находились. Дайте им свободу и право выбора, научите выстраивать личные границы и помогите развиваться. Любите детей безусловно, но не безответственно», — заключил психолог.

Ранее доктор педагогических и психологических наук член-корреспондент Российской академии образования, директор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, профессор Александр Савенков заявил о важности социальных навыков для достижения успеха в жизни.