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Психолог Самбурский назвал сепарацию ребёнка необходимым этапом в его жизни

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Автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский назвал сепарацию естественным и необходимым этапом развития ребёнка.
Психолог Самбурский назвал сепарацию ребёнка необходимым этапом в его жизни
  • Gettyimages.ru

«Ребёнок формируется как самостоятельная личность, с выраженной идентичностью, которая способна на автономные поступки и жизнь. Сепарация состоит из четырёх стадий: отделение, протест, возвращение, консолидация», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, каждая стадия сопровождается разными эмоциями и приводит к различным конфликтам и кризисам. Все они требуют поддержки и понимания со стороны родителей.

Чрезмерная опека и контроль создают препятствия для ребёнка на пути во взрослую жизнь, лишают свободы выбора, возможности научиться преодолевать трудности.

«Основой спокойствия станут доверительные и гармоничные отношения. Учитесь слушать и понимать детей, в каком бы кризисе они ни находились. Дайте им свободу и право выбора, научите выстраивать личные границы и помогите развиваться. Любите детей безусловно, но не безответственно», — заключил психолог.

Ранее доктор педагогических и психологических наук член-корреспондент Российской академии образования, директор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, профессор Александр Савенков заявил о важности социальных навыков для достижения успеха в жизни.

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