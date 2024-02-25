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Спрос на персонал индустрии гостеприимства и туризма в России вырос на 17%

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Спрос компаний на сотрудников индустрии гостеприимства и туризма вырос на 17% за год, заявил управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель.
Спрос на персонал индустрии гостеприимства и туризма в России вырос на 17%
  • Gettyimages.ru
  • © andresr

Об этом сообщает «Российская газета».

Средние предлагаемые зарплаты в сфере туризма увеличились на 21% и составили 40 382 рубля.

Наибольший рост спроса отмечен в Екатеринбурге (+41%), Калининграде (+37%), Самаре (+33%) и Астрахани (+29%).

Лидерами по стабильному спросу на кадры в сфере туризма по-прежнему являются Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

Среди самых высокооплачиваемых специалистов — гиды и менеджеры по туризму.

Ранее сообщалось, что в Кирове в феврале самой высокооплачиваемой стала вакансия плотника-бетонщика. Специалисту готовы платить от 100 тыс. рублей.

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