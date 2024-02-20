В Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале

В Кирове в феврале самой высокооплачиваемой стала вакансия плотника-бетонщика. Специалисту готовы платить от 100 тыс. рублей.

Об этом сообщает сайт progorod43 со ссылкой на данные сервиса по поиску работы SuperJob.

Также в городе ищут инженера по обслуживанию базовых станций на зарплату от 70 тыс. рублей и инженера-конструктора, которому готовы предложить от 65 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, открыта вакансия директора магазина в одной из розничных сетей. Кандидату предложат оплату в размере 63,7—75,7 тыс. рублей в месяц.

Ранее вице-президент Клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес», член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.