В Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале
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Об этом сообщает сайт progorod43 со ссылкой на данные сервиса по поиску работы SuperJob.
Также в городе ищут инженера по обслуживанию базовых станций на зарплату от 70 тыс. рублей и инженера-конструктора, которому готовы предложить от 65 тыс. рублей в месяц.
Кроме того, открыта вакансия директора магазина в одной из розничных сетей. Кандидату предложат оплату в размере 63,7—75,7 тыс. рублей в месяц.
Ранее вице-президент Клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес», член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.