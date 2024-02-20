RT в Telegram
Подпишись

В Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале

Короткая ссылка
В Кирове в феврале самой высокооплачиваемой стала вакансия плотника-бетонщика. Специалисту готовы платить от 100 тыс. рублей.
В Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

Об этом сообщает сайт progorod43 со ссылкой на данные сервиса по поиску работы SuperJob.

Также в городе ищут инженера по обслуживанию базовых станций на зарплату от 70 тыс. рублей и инженера-конструктора, которому готовы предложить от 65 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, открыта вакансия директора магазина в одной из розничных сетей. Кандидату предложат оплату в размере 63,7—75,7 тыс. рублей в месяц.

Ранее вице-президент Клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес», член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить