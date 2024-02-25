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Балицкий: на Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью Надане Фридрихсон сообщил, что на Украину выдворяли людей, не поддерживающих СВО.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, из региона выселили тех, кто так или иначе не поддерживал спецоперацию и оскорблял флаг, гимн России, президента России.

Балицкий добавил, что это были люди, которых было не переубедить и которым могла грозить опасность от соседей.

21 февраля Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что атмосфера доносительства в России не нужна, но реагировать на провокации в существующих обстоятельствах должен каждый гражданин.

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