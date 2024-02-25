Балицкий: на Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, из региона выселили тех, кто так или иначе не поддерживал спецоперацию и оскорблял флаг, гимн России, президента России.
Балицкий добавил, что это были люди, которых было не переубедить и которым могла грозить опасность от соседей.
21 февраля Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене.
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что атмосфера доносительства в России не нужна, но реагировать на провокации в существующих обстоятельствах должен каждый гражданин.