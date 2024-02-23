RT в Telegram
Подпишись

Кадыров сообщил о встрече с Путиным в Москве

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Кадыров сообщил о встрече с Путиным в Москве
  • РИА Новости

«Доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра, об инвестиционных проектах... о боевом состоянии командированных подразделений, об условиях несения службы, оснащении и успехах на линии соприкосновения», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, глава государства высоко оценил достижения чеченских бойцов и их вклад в ход проведения СВО.

10 января Рамзан Кадыров заявил об отправке в зону проведения специальной военной операции нового спецборта с добровольцами.

В конце декабря зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на службу в Вооружённые силы России по контракту за год приняли полмиллиона человек. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить