Кадыров сообщил о встрече с Путиным в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра, об инвестиционных проектах... о боевом состоянии командированных подразделений, об условиях несения службы, оснащении и успехах на линии соприкосновения», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, глава государства высоко оценил достижения чеченских бойцов и их вклад в ход проведения СВО.

10 января Рамзан Кадыров заявил об отправке в зону проведения специальной военной операции нового спецборта с добровольцами.

В конце декабря зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на службу в Вооружённые силы России по контракту за год приняли полмиллиона человек.